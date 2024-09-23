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13:38, 23 сентября 2024Экономика

«Аэрофлот» запустил круглосуточную экспресс-доставку корреспонденции

«Аэрофлот» запустил круглосуточную экспресс-доставку бандеролей весом до 10 кг

Фото: ESB Professional / Shutterstock / Fotodom

«Аэрофлот» совместно с агентом UTG-Express запустил экспресс-доставку корреспонденции и мелких бандеролей весом до 10 килограммов.

Сервис работает на внутренней маршрутной сети авиакомпании. Особенность услуги — круглосуточный режим работы и кратчайшие сроки отправки и получения. Посылку можно отправить минимум за два часа до вылета рейса. Авиадоставка осуществляется либо в тот же день, либо на следующий день, в зависимости от разницы в часовых поясах. Получить отправление в аэропорту можно уже через час после посадки воздушного судна.

Стоимость отправлений из Москвы начинается от 2400 рублей. К примеру, за эту сумму можно отправить документы или посылку весом до трех килограммов в Сочи, Санкт-Петербург, Красноярск, Калининград, Минеральные Воды или Екатеринбург. Для удобства клиентов за дополнительную фиксированную плату 500 рублей предоставляется курьерская доставка: посылку могут забрать с адреса отправителя, привезти в аэропорт, а в пункте назначения — забрать из аэропорта и доставить до двери получателя. Оформить экспресс-доставку можно онлайн на сайте «Аэрофлота» и UTG-Express.

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      Алена Шаповалова
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