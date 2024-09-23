69-я параллель
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10:34, 23 сентября 202469-я параллель

Министр российского региона сдал дела и ушел на СВО

Министр из Якутии Шамаев ушел на СВО
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) Петр Шамаев ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram.

Подписавший контракт с Минобороны чиновник сдал дела преемнику — в период отсутствия Шамаева его обязанности будет исполнять Герой России Игорь Юргин, который также участвовал в СВО.

Глава региона высоко оценил поступок решившего отправиться в зону боевых действий чиновника. «Этот шаг — яркий пример истинного патриотизма и гражданской ответственности», — написал он.

В конце августа на спецоперацию решил отправиться белгородский чиновник Андрей Чарыков. Он будет принимать участие в спецоперации в качестве добровольца. Губернатор Вячеслав Гладков назвал поступок Чарыкова мужским.

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      Алан Босиков
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