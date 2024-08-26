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13:17, 26 августа 2024Россия

Еще один российский чиновник попросился на СВО

Чиновник из правительства Белгородской области решил уйти на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Еще один чиновник попросился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Речь идет о начальнике отдела правового управления правительства Белгородской области Андрее Чарыкове. Об этом стало известно на заседании областного правительства, передает «Московский Комсомолец».

Как озвучил губернатор российского региона Вячеслав Гладков, подчиненный отправится на фронт как доброволец.

«Мы понимаем, что он и так находился фактически у линии боевого соприкосновения в приграничном регионе и выполнял большой объем важной работы. Но принял по настоящему мужское решение», — отметил Гладков.

В начале 2024 года стало известно, что первый вице-премьер правительства Забайкальского края, глава администрации региона Марат Мирхайдаров отправился добровольцем на фронт.

В октябре 2022 года мэр Воркуты заявлял, что некоторые добровольцы отправляются для участия в СВО из-за того, что их «пилят» жены. А в марте 2023-го и сам отправился на фронт. В июле 2024 года он вернулся с СВО.

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