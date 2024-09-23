Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:00, 23 сентября 2024Экономика

Москвичам назвали время прихода дождей

Гидрометцентр: дожди придут в столицу в пятницу и субботу

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В пятницу и субботу, 27 и 28 сентября, в Москву придут долгожданные дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Опустившееся на столицу похолодание с ночными заморозками будет непродолжительным. Они возможны в регионе ближайшей ночью, когда температура опуститься до 0-2 градусов, местами по области — до минус 4 градусов. Затем температура начнет постепенно расти.

В среду, 25 сентября, и четверг, 26 сентября, ночами ожидается от 6 до 12 градусов в столице и 4-12 градусов в области. Температура днем в Москве будет подниматься до 21-25 градусов, по области от 18 до 25 градусов.

В пятницу и субботу ожидается облачность, временами небольшой дождь. Ночью — плюс 10–15 градусов, днем — плюс 17–22 градуса, ветер южный 5–10 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 23 сентября, столичный регион охватили первые заморозки. В Москве, на базовой метеостанции мегаполиса в ВДНХ, температура воздуха осталась в зоне положительных отметок (плюс 2,2 градуса), при этом ночь стала самой холодной с начала осени. На юге столицы, в Бутово, было уже минус 0,1 градуса. Еще холоднее было в Новой Москве, где температура опустилась до минус 2 градусов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский полетел в США с «планом победы» Украины. Что он будет просить у западных союзников?

      В Молдавии допустили провал референдума о евроинтеграции

      Карпин высказался о критиковавшем матчи сборной футболисте «Зенита»

      Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

      На Украине рассказали о попытке создать хороший имидж офису Зеленского

      Минобороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении за сутки

      Троих украинских военных приговорили к 16 годам колонии за обстрел моста

      Минобороны сообщило о попытках прорыва ВСУ через границу России

      Культовый мультипликатор опроверг свою госпитализацию

      Москвичам назвали время прихода дождей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше