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00:46, 23 сентября 2024Бывший СССР

В Киевской области мужчина открыл стрельбу из автомата

В Киевской области мужчина открыл в магазине стрельбу и ранил двух человек

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Киевской области мужчина открыл в магазине беспорядочную стрельбу из автомата, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщило региональное управление Национальной полиции Украины в Telegram.

Инцидент произошел в Обуховском районе днем 22 сентября. В результате стрельбы пострадали два человека. В ведомстве уточнили, что ранения получили продавщица и владелец магазина.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчину задержали. Стрелком оказался ранее судимый 36-летний мужчина. Ему грозит до семи лет тюрьмы. Мотивы его поступка не уточняются.

Ранее в селе Софиевская Борщаговка Киевской области группа пьяных мужчин в военной форме устроила стрельбу. Инцидент произошел в жилом комплексе (ЖК) «Счастливый», где группа мужчин совершила около семи выстрелов из пистолета из окон квартиры.

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      Марина Совина
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