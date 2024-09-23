Соскин: поездка Зеленского в США — это буффонада Офиса президента

Поездка главы украинского государства Владимира Зеленского в США — это буффонада главы Офиса президента Андрея Ермака для отвлечения внимания граждан от проблем украинской армии на фронте. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

«То, что Зеленский и Ермак показывают, — это называется буффонада для отвлечения внимания. Ну вот сейчас он придумал вот этот прекрасный, конечно, перформанс с поездкой в США», — заявил Соскин.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в сложном положении на юге страны, и отметил игнорирование проблем армии со стороны главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ранее стало известно, что в рядах ВСУ растет число потерь. Как рассказал офицер 68-й егерской бригады, его бригада осталась разрушенной — раненые солдаты были отправлены в больницы и психиатрические лечебницы, а оставшиеся здоровые переведены в другие подразделения.