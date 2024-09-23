В Раде заявили об отборе тем на телемарафоне для создания имиджа Зеленскому

Темы на украинском телемарафоне проходят тщательный отбор, чтобы создать хороший имидж офису Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от партии Георгий Мазурашу, передает РИА Новости.

«Отдельные темы подбираются и выбираются очень тщательно для хорошего восприятия офиса Зеленского, который формирует повестку дня на Украине и регулирует все», — рассказал он.

Мазурашу подчеркнул, что телемарафон оторван от реалий. Как отметил депутат, многие украинцы не доверяют передаче. Кроме того, по его словам, во время эфиров необходимо поднимать важные вопросы с экспертами. Он уточнил, что стоит обсудить ситуации с депутатами Александром Дубинским, подозреваемым в государственной измене, а также Николаем Тищенко, который якобы лишил свободы военного.

Ранее украинские власти заявили, что страну может ждать медиахаос, если единый телемарафон прекратит вещание. Как сообщалось, он создавался для того, чтобы «быть источником верифицированной информации, а не фейков».