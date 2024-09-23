На Западе сделали прогноз об ударах вглубь России после встречи Байдена и Зеленского

Times: Байден вряд ли снимет запрет на удары вглубь РФ после встречи с Зеленским

Президент США Джо Байден вряд ли объявит о снятии запрета на удары западными дальнобойными ракетами вглубь России по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на источники.

По словам дипломата из страны НАТО, пожелавшего остаться анонимным, соответствующее решение США и Великобритания должны принять совместно. «Главная проблема в том, что мы не знаем, где на самом деле проходят красные линии», — пояснил он.

Собеседник издания также указал, что «уровень угрозы» со стороны России еще «никогда не был настолько высоким».

Ранее Байден сообщил, что пока не принял решение по вопросу разрешения Украине наносить удары вглубь России американским оружием.

Зеленский на встрече с Байденом представит ему свой «план победы», его ключевым пунктом являются удары вглубь России.