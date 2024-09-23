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07:53, 23 сентября 2024Экономика

Назван самый подорожавший вид парфюма

ЦРПТ: производство духов в России выросло почти на 160 процентов

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В июле 2024 года производство парфюмерии в России выросло на 28,4 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование Центра развития перспективных технологий.

Так, в январе-июле 2023 года в России произвели 46,4 миллиона флаконов, а за этот же период 2024 года это значение выросло до 59,5 миллиона флаконов.

Духов выпустили 2,8 миллиона штук. Если сравнивать с январем-июлем 2023 года, то рост производства оценивается в 157 процентов. Туалетной воды выпустили в количестве 2,7 миллиона штук — снижение выпуска на 16 процентов. Производство парфюмерной воды оценили в 2,1 миллиона штук (плюс 20 процентов).

Отмечается также и подорожание этой продукции. Сильнее всего выросли цены на духи — на 55 процентов. Парфюмерная вода стала стоить на 21 процент больше, а туалетная — на 15 процентов.

В августе сообщалось, что с января по июнь в в России существенно выросли цены на парфюм. Парфюмерная вода подорожала на 14 процентов, до 2,6 тысячи рублей за упаковку. Флакон туалетной воды на 10 процентов, до 1,2 тысячи рублей, а духов — на 12,5 процента, до 1,8 тысячи рублей.

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