Названы города России с самыми щедрыми женихами

Sokolov: Москва и Санкт-Петербург — города с самыми щедрыми женихами

Аналитики ювелирного бренда Sokolov назвали города России с самыми щедрыми женихами. Соответствующее исследование поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Так, на первом месте оказалась Москва. Средний чек на помолвочное кольцо в летний сезон составил 28 988 рублей, что на 42 процента больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Второе место занял Санкт-Петербург, где средний чек увеличился на 36 процентов и составил 24 988 рублей.

На третьей позиции расположились жители Самары, а на четвертой — Казани. В этих городах средний чек составил 24 937 рублей и 23 123 рубля соответственно. Пятое место досталось женихам из Воронежа. Они, в свою очередь, в среднем приобретали кольца за 19 976 рублей.

В рейтинге также оказались Пермь и Тюмень. Данные города заняли шестое и седьмое места со средними чеками 21 159 рублей и 20 973 рубля соответственно. Восьмое и девятое были отданы мужчинам из Екатеринбурга и Ростова-на-Дону, готовым заплатить за кольца 20 193 рубля и 19 311 рублей. Замыкают рейтинг женихи из Новосибирска. Самая дорогая покупка в этом городе составила 19 976 рублей.

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