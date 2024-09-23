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08:36, 23 сентября 2024Интернет и СМИ

Неизвестный избил байкершу-блогера в Москве

Shot: неизвестный избил байкершу Анютумини и попытался украсть ее байк

Фото: @aniuta.mini

В Москве неизвестный напал на байкершу-блогера Анну Макаренкову, более известную как Анютумини, и попытался украсть ее байк. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел вечером в субботу, 21 сентября, около дома блогерши. Мужчина, одетый в спортивный костюм и камуфляжную маску, выскочил из кустов и сбил девушку с мотоцикла. Она начала убегать от нападавшего, но, заметив, что он хочет украсть ее мотоцикл, вернулась и попыталась остановить его.

После этого мужчина набросился на Макаренкову с ножом и перцовым баллончиком и стал избивать ее ногами. Затем он выхватил телефон у девушки и скрылся с места преступления. Пострадавшей помог подняться прохожий, он вызвал скорую и полицию.

Девушка призналась, что теперь ей «морально очень страшно выходить на улицу». Сейчас злоумышленника разыскивают правоохранители.

Ранее стало известно о нападении на популярного российского блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) во время его поездки по Африке. Когда он находился на рынке в Лагосе, к нему подошли несколько человек и попытались сломать его камеру. Причиной их недовольства стало то, что Варламов снимал без разрешения начальника рынка.

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      Марина Совина
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