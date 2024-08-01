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09:07, 1 августа 2024Интернет и СМИ

На Варламова напали в Африке

Жители Нигерии напали на блогера Варламова и попытались сломать его камеру

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

На популярного российского блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) напали во время его поездки по Африке. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном на YouTube.

Варламов посетил рынок в Лагосе — самом крупном городе Нигерии. Во время прогулки к блогеру подошли несколько человек и попытались сломать его камеру. Они выразили недовольство тем, что Варламов снимал без разрешения начальника рынка. «Внезапно подлетели какие-то непонятные неприятные люди, которые просто схватили камеру, начали отламывать ее от палочки, на которую она крепится, что-то верещать. Сразу собралась какая-то толпа. (...) Напали они прямо довольно агрессивно. Я первый раз с таким сталкиваюсь», — рассказал Варламов.

Он добавил, что конфликт завершился благополучно благодаря помощи местного полицейского. Несмотря на то что он не пользовался большим авторитетом у местных, после его вмешательств агрессивно настроенные посетители рынка отступили.

Ранее Варламов посетил самый большой город Китая и раскритиковал его. По словам блогера, на улицах Чунцина он увидел грязь и разруху.

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      Мария Большакова
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