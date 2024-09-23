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13:40, 23 сентября 2024Ценности

Новое фото Ирины Болгар с Павлом Дуровым и его братом смутило пользователей сети

Фото: @missbolgar

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, показала фото с предпринимателем и его братом Николаем Дуровым и смутила пользователей сети. Новая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре Болгар и упомянутые мужчины вместе с маленькой девочкой сидели за столом на лужайке. При этом автор поста позировала в черном корсетном платье с пышной юбкой, глядя вместе с ребенком на камеру. В свою очередь, Дуровы были одеты в повседневные наряды и смотрели не в сторону снимающего.

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Юзеры высказались о фото в комментариях. «Выглядит так, как будто оба Дуровых под препаратами и в смирительных рубашках», «Просто образец счастливой семьи. Павла будто наказали и заставили сидеть за столом (...)», «Какие все веселые на фото, прямо счастье полной ложкой», «Почему Павел в шапке?», «Это точно не фотошоп?», «Все это фотошоп и искусственный интеллект. Вы серьезно на это ведетесь?», «Тут явно всех соединили с разных фото», — заявили они.

Ранее в сентябре Ирина Болгар раскрыла свои ежемесячные траты.

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      Карина Черных
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