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13:00, 23 сентября 2024Россия

Омбудсмен сообщила подробности о напавшем с молотком на учеников российском школьнике

Омбудсмен Афанасьева: напавший в иркутской школе подросток на учете не состоял

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Подросток, совершивший нападение на учеников в иркутской школе, на учете не состоял. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева в своем Telegram-канале.

«Подросток, причинивший побои, на профилактических учетах не состоял, сигналов о неблагополучии не было. Воспитывается в полной семье», — написала она.

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Омбудсмен также сообщила, что на месте происшествия работают сотрудники областного МВД и глава министерства образования Иркутской области Максим Парфенов.

О произошедшем в школе поселка Балаганск сообщалось ранее 23 сентября. Подросток с ножом и молотком напал на своих одноклассников на перемене, когда школьники в раздевалке готовились к уроку физкультуры. Спасти их удалось учителю физкультуры.

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      Никита Абрамов
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