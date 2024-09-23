Партия Шольца обошла АдГ на выборах в Бранденбурге

Партия Шольца СДПГ выиграла выборы в Бранденбурге с 30,9 процента голосов

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) под руководством канцлера ФРГ Олафа Шольца выиграла выборы в Бранденбурге с небольшим отрывом от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на избирательную комиссию.

По данным избиркома, СДПГ одержала победу с 30,9 процента голосов, в то время как АдГ набрала 29,2 процента. Третье место заняла партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», за которую проголосовали 13,5 процента избирателей.

При этом Свободная демократическая партия Германии (СвДП) и «Зеленые», состоящие в коалиции с СДПГ на федеральном уровне, не смогли преодолеть порог в 5 процентов, необходимый для членства в земельном парламенте.

Ранее Шольц раскритиковал успех АдГ на региональных выборах в Саксонии и Тюрингии.