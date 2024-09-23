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18:23, 23 сентября 2024Ценности

Певица Zivert вернулась на сцену с кардинально новым имиджем

33-летняя певица Zivert вернулась на сцену с длинными волосами цвета бургунди

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) вернулась на сцену с кардинально новым имиджем. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя звезда предстала перед публикой в велосипедках, боди на широких бретелях и кожаной куртке. Помимо этого, она надела ботфорты на широком каблуке. В то же время исполнительница продемонстрировала новый образ — длинные волосы цвета бургунди.

В июле певица Zivert снялась в облегающем платье без бюстгальтера. Она примерила облегающее платье-майку на широких бретелях и с глубоким декольте, отказавшись от части нижнего белья.

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      Екатерина Ештокина
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