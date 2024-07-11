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20:51, 11 июля 2024Ценности

Певица Zivert снялась в облегающем платье без бюстгальтера

33-летняя певица Zivert снялась в белом облегающем платье без бюстгальтера

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Российская певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) снялась в откровенном наряде. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке 33-летняя звезда предстала в белом облегающем платье-майке на широких бретелях и с глубоким декольте. При этом на фото видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера.

Исполнительница сделала укладку и яркий макияж. Свой образ она завершила несколькими цепочками разной длины.

Ранее в июле российская модель Алеся Кафельникова в откровенном образе показала шрам на теле. 25-летняя манекенщица разместила снимок, на котором предстала в костюме, состоящем из укороченного топа с коротким рукавом и длинной юбки.

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      Екатерина ЕштокинаКарина Черных
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      Певица Zivert снялась в облегающем платье без бюстгальтера

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