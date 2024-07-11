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16:27, 11 июля 2024Ценности

Алеся Кафельникова в откровенном образе показала шрам на теле

Алеся Кафельникова в откровенном костюме показала шрам на запястье

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова показала дефекты на теле на откровенном фото. Соответствующий кадр появился в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя манекенщица разместила снимок (на момент написания новости был удален), на котором предстала в костюме, состоящем из укороченного топа с коротким рукавом и длинной юбки с вырезом на бедре. На фото видно, что звезда отказалась от трусов.

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Помимо этого, Кафельникова продемонстрировала глубокий шрам вдоль запястья. Знаменитость не уточнила, каким образом на ее теле образовался шрам.

В мае пропавшая из соцсетей Алеся Кафельникова снялась топлес для обложки журнала. Она позировала, сидя перед фотографом в оверсайз-пиджаке черного цвета и белых трусах.

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      Екатерина Ештокина
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