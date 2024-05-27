Пропавшая из соцсетей Алеся Кафельникова снялась топлес для обложки журнала

Пропавшая из соцсетей Алеся Кафельникова снялась топлес для журнала Marie Claire

Российская модель Алеся Кафельникова, которая пропала из соцсетей в январе, неожиданно попала на обложку журнала Marie Claire. Результатами работы она поделилась на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя манекенщица позировала топлес, сидя перед фотографом в оверсайз-пиджаке черного цвета, белых трусах с завышенной линией талии и темных колготках. Из аксессуаров на ней были — солнцезащитные очки и розовые атласные перчатки с бантами, а в качестве обуви ей подобрали остроносые туфли на каблуках.

Кроме того, Кафельникова снялась и в других не менее откровенных образах. Знаменитость также запечатлели в боди с длинным рукавом и облегающем комбинезоне из блестящей ткани. Вдобавок модель сфотографировали обнаженной: она стояла спиной к автору снимков, прикрывая оголенные ягодицы ярко-зеленой сумкой.

26 января появились данные о том, что у мужа Кафельниковой появились многочисленные долги по кредитам и займам. Так, в 2021 году Георгий Петришин взял кредит на пять миллионов рублей, однако нарушил условия договора по срокам и суммам платежа. В результате текущий долг бизнесмена составляет четыре миллиона рублей от основной суммы кредита и около 300 тысяч рублей за неустойку по выплате.