Планировавшему на улице заживо сжечь россиянина помешали прохожие

В Бурятии мужчина пытался заживо сжечь знакомого, но его спугнули прохожие

В Бурятии местный житель пытался заживо сжечь знакомого, но его спугнули случайные свидетели. Об этом сообщает Babr Mash в Telegram.

Россиянин приехал в Шабур Заиграевского района, где устроил разборки со своим знакомым. Он сильно избил его, а затем облил бензином и попытался поджечь зажигалкой. Закончить свой замысел мужчина не успел из-за случайных свидетелей, поэтому оставил потерпевшего и скрылся на машине.

На данный момент он задержан и помещен в СИЗО, задержанным оказался житель соседнего района.

Ранее сообщалось, что пьяный россиянин поджег дом соседей с двумя малолетними детьми и попался.