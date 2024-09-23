Подсчитаны вероятные запасы ракет ATACMS у Украины

Военный эксперт Дандыкин усомнился в большом количестве западных ракет у ВСУ

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть не очень большие запасы западных ракет ATACMS и других, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, счет может идти на десятки.

«Сейчас мы, объективно, уничтожаем много ракет противника: недавно вот ударили по сухогрузу в Одессе, который их перевозил, бьем по складам в других городах. Думаю, ракет не так много, потому что постоянно просят больше. Может, есть какие-то десятки», — предположил Дандыкин.

Также военный эксперт напомнил, что на данный момент у ВСУ есть возможность наносить удары только ракетами дальностью до 300 километров. Кроме того, по словам Дандыкина, характеристики того, что передают Украине, не так высоки.

«Киев просит о передаче ракет дальностью до тысячи километров, но передадут ли, не знаю. Да и то, что в итоге отправляют, — это ведь экспортные варианты, с другими характеристиками, меньшей дальностью. Потому что любая страна, которая дорожит своим оружием, включая США, не станет передавать самые совершенные технологии из опасения, что они могут попасть в чужие руки», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ выпустили по российской территории ракету ATACMS. Ракета была перехвачена силами противовоздушной обороны.