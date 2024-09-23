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12:33, 23 сентября 2024Интернет и СМИ

Пользователей Android предупредили об опасности приложения WhatsApp

«Лаборатория Касперского» нашла троян в версии приложения WhatsApp на Android

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российских пользователей устройств на базе операционной системы Android предупредили об опасности некоторых приложений из магазина Google Play. Об этом сообщили эксперты «Лаборатории Касперского» в беседе с РБК.

Сообщается, что в некоторых программах специалисты нашли троян Necro. Эксперты отметили, что вредоносная программа может оформлять платные подписки, скачивать программы, просматривающие рекламу, и совершать другие действия.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что вредоносную программу обнаружили в измененной версии приложения мессенджера WhatsApp, неофициальном приложении Spotify Plus, модификации игр Minecraft, Stumble Guys, Car Parking Multiplayer, а также в браузере Max Browser и приложении Wuta Camera, улучшающем фотографии.

По словам экспертов, трояном были атакованы пользователи из России, Вьетнама, Эквадора, Мексики и Бразилии.

Ранее россиян предупредили об опасности виртуальных открыток. Отмечалось, что интернет-поздравления могут содержать фишинговые ссылки.

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