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12:42, 23 сентября 2024Ценности

Популярная певица пришла на вечеринку в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: @leighannaepinnock

Британская актриса и певица, участница музыкальной группы Little Mix Ли-Энн Пиннок пришла на вечеринку Mercedes-Benz в рамках Недели моды в Лондоне в откровенном наряде. Фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя исполнительница выбрала для мероприятия облегающее макси-платье бренда Self-portrait, которое оказалось оформлено вырезом до талии и украшено серебристыми пайетками. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, и сквозь прозрачную ткань одежды просвечивала ее обнаженная грудь.

В то же время она надела блестящие босоножки на каблуках и минималистичные браслеты и колье и добавила в качестве акцента массивное кольцо с зеленым камнем.

Ранее в сентябре американская модель Амелия Грей Хэмлин без штанов пришла на вечеринку журнала Perfect Magazine в рамках Недели моды в Лондоне.

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      Карина Черных
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