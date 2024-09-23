После смерти Эрнеста и Гудвина в их полку запланировали кадровые перестановки

Коц заявил, что после смерти Эрнеста и Гудвина запланированы перестановки кадров

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что после смерти российских бойцов Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин и Сергея Грицая с позывным Эрнест в их полку запланировали кадровые перестановки.

Отмечается, что начальником штаба — заместителем командира полка — назначен кадровый военнослужащий, который окончил Московский военный институт в 2001 году. Ранее занимавшего эту должность офицера перевели на нижестоящую должность командира стрелкового батальона.

На должность замкомандира 87-го отдельного стрелкового полка по военно-политической работе также назначили опытного офицера — он уже приступил к исполнению своих обязанностей.

По словам военкора, кадровые изменения проведены практически во всех подразделениях полка.

13 сентября стало известно, что Гудвин и Эрнест погибли на передовой после перевода в штурмовики. На опубликованном военкором Юрием Котенком видео они рассказали, что их с коллегами без объяснения причин отправили в пехотные порядки, как они считают, из-за конфликта с командиром Игорем Пузиком с позывным Злой.