Появились новые подробности о запертых на пароме в Южной Корее россиянах

Российские дипломаты отправились на встречу с отечественными туристами, которым власти Южной Кореи запретили въезжать в страну и сходить с парома в порту Тонхэ. Новые подробности о запертых на борту судна россиянах появились в Telegram-канале посольства России в Сеуле.
По данным южнокорейской стороны, в общей сложности отказ во въезде в республику получили 16 граждан России. Отмечается, что сейчас они находятся на борту парома, который принадлежит компании Duwon Shipping Co.
«Местные власти сообщили, что сотрудниками иммиграционной службы был сделан вывод о несоответствии реальных целей поездки российских граждан в Республику Корея заявленным», — пояснили в диппредставительстве.
Ранее сообщалось, что несколько десятков прибывших из Владивостока в Республику Корея туристов заперли в тесных каютах до обратного рейса. Один из оказавшихся на пароме туристов рассказал, что им предстоит пробыть взаперти четыре-пять дней. По его словам, условия жизни здесь не очень гуманны — люди спят на татами и гуляют всего по десять минут в день.