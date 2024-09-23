Появились подробности об отравившейся в Красноярском крае после ужина семье

Отравившиеся после ужина в селе Красная Сопка Красноярского края мужчина, его жена и их дети были дружны, и конфликтов в семье не было. Такие подробности о семье появились в распоряжении портала 360.ru, их сообщил брат россиянина.
Мужчина назвал отравившихся родственников дружной и трудолюбивой семьей. «Семья работящая была», — сообщил он. При этом россиянин отметил, что «пока не интересуется» состоянием жены брата. Были ли у него разногласия с родственницей, он не уточнил.
Мужчина добавил, что состояние его брата оценивается как тяжелое.
О том, что в Назаровском районе Красноярского края после ужина пельменями и курицей отравилась семья из шести человек, стало известно 21 сентября. В результате четверых детей спасти не удалось. Их родители пришли в сознание и уже дают показания.