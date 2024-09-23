Раскрыта стоимость самого дорогого путешествия россиян в сентябре

Стоимость самого дорогого путешествия в сентябре составила миллион рублей

Двое россиян провели отпуск в Сочи в сентябре и заплатили за неделю проживания в пятизвездочном отеле чуть больше 1 миллиона рублей. Стоимость самого дорогого путешествия в первом месяце осени раскрыли специалисты OneTwoTrip в беседе с «Известиями».

Уточняется, что в указанную сумму входил лишь один прием пищи в день — завтрак. Вторую строчку заняла группа отдыхающих из четырех человек, выбравшая для отпуска Владивосток. Они отдали за трехдневное проживание в гостинице с четырьмя звездами 469,4 тысячи рублей. На третьей строчке оказались четверо россиян, которые поехали в Лазаревское. За девять дней в санатории с трехразовым питанием они заплатили 409 тысяч рублей.

Четвертая позиция досталась туристу, отправившемуся в Санкт-Петербург за 321,4 тысячи рублей. Он провел четыре дня в пятизвездочном отеле. А компания из пяти человек заплатила 285 тысяч рублей за 16 дней в Москве.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что отдохнуть в Турции с максимальной экономией в бархатный сезон можно во второй половине октября. Отмечается, что сезонные скидки на октябрь в турецких отелях стартуют во второй половине месяца.

