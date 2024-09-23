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15:07, 23 сентября 2024Путешествия

Раскрыта судьба запертых на пароме по пути в Южную Корею россиян

Запертые на пароме по пути в Южную Корею россияне вернутся во Владивосток

Фото: Erhard Batzdorf / ImageBroker.com / Globallookpress.com

Российские туристы, которые оказались заперты на борту парома по пути в Южную Корею, 24 сентября вернутся во Владивосток регулярным рейсом морской паромной переправы. Судьбу соотечественников раскрыло посольство России в Республике Корея (РК) в своем Telegram-канале.

По данным дипведомства, в настоящее время путешественники продолжают находиться на пароме и получают трехразовое питание. Жалоб на условия содержания от них не поступало.

Уточняется, что 23 сентября заведующий консульским отделом российского посольства в РК Роман Быков пообщался с начальником управления Иммиграционной службы РК по городу Тонхэ Ким Юн Ги и получил подробную информацию о произошедшем.

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Выяснилось, что туристов не пустили на территорию страны, потому что они не смогли предоставить данные об источниках финансов, необходимых для пребывания в стране, и о планируемом маршруте путешествия. Из-за этого их начали подозревать в намерении нелегально работать в Южной Корее.

Информация о том, что российские туристы оказались заперты на пароме в Южной Корее, появилась 22 сентября. Позже стало известно, что в общей сложности отказ во въезде в республику получили 16 граждан России.

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      Алина Черненко
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