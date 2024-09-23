The Irish Times: Россия ликвидировала элитного рейнджера из Ирландии в зоне СВО

Российские военные ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине элитного бывшего солдата из Ирландии, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила The Irish Times со ссылкой на источники.

Наемник погиб в четверг, 19 сентября. При этом на данный момент отсутствуют подробности о месте и обстоятельствах его смерти. Уточняется, что ирландскому военному было около 20 лет, он являлся членом рейнджерского крыла Сил обороны и имел значительный боевой опыт на Украине. По данным издания, ранее он получал серьезные травмы во время конфликта, однако в начале текущего года вернулся в свое подразделение.

Ранее российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в зоне проведения СВО. Удары наносились оперативно-тактической авиацией и беспилотниками, атаку вели ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ.