Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:30, 23 сентября 2024Экономика

Россия стала покупать больше пива в одной азиатской стране

Китайская таможня: поставки пива в Россию выросли почти в два раза

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

В последнем месяце лета 2024 года импорт китайского пива в Россию увеличился в 1,7 раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на таможенные службы КНР.

Таким образом, поставки этого вида алкогольной продукции дошли до максимального за все время значения в 3,2 миллиона долларов. За месяц импорт вырос почти на девять процентов.

Всего же, с января по июль 2024 года РФ купила в КНР пива на 17,9 миллиона долларов. Таким образом, среди импортеров этой китайской продукции Россия заняла третье место. На первом располагается Австралия с объемом поставок в 3,64 миллиона долларов, а на втором Гонконг — 3,58 миллиона.

В начале августа стало известно о просьбе российских пивоваров повысить в 2024 году ввозные пошлины на пиво из недружественных стран в десять раз. Свою инициативу они обосновали тем, что активный ввоз заграничного пива скверно отражается на российской отрасли. Есть риск того, что в РФ упадут объемы внутреннего производства, а значит и налоговых отчислений.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      В Красноярском крае после отравления пельменями умер четвертый ребенок в семье. Дети перепутали приправу с токсином

      Украинский военный сравнил службу в ВСУ с крепостным правом

      Названа точная дата первого контакта с инопланетянами

      Отец погибших от отравления детей в Красноярском крае единственный принял лекарство

      Таксист вместе со знакомыми вымогал деньги у трех студентов и попался

      Россия стала покупать больше пива в одной азиатской стране

      Украина за ночь выпустила беспилотники по двум регионам России

      В США раскритиковали мирный план Зеленского

      Россияне бросились скупать устаревшие iPhone после анонса новой модели

      Сексолог объяснила любовь к грязным словечкам в постели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше