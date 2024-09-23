Россия стала покупать больше пива в одной азиатской стране

Китайская таможня: поставки пива в Россию выросли почти в два раза

В последнем месяце лета 2024 года импорт китайского пива в Россию увеличился в 1,7 раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на таможенные службы КНР.

Таким образом, поставки этого вида алкогольной продукции дошли до максимального за все время значения в 3,2 миллиона долларов. За месяц импорт вырос почти на девять процентов.

Всего же, с января по июль 2024 года РФ купила в КНР пива на 17,9 миллиона долларов. Таким образом, среди импортеров этой китайской продукции Россия заняла третье место. На первом располагается Австралия с объемом поставок в 3,64 миллиона долларов, а на втором Гонконг — 3,58 миллиона.

В начале августа стало известно о просьбе российских пивоваров повысить в 2024 году ввозные пошлины на пиво из недружественных стран в десять раз. Свою инициативу они обосновали тем, что активный ввоз заграничного пива скверно отражается на российской отрасли. Есть риск того, что в РФ упадут объемы внутреннего производства, а значит и налоговых отчислений.