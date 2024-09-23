Россиян предупредили о помехах на телеэкранах в октябре

РТРС: в октябре в России возможны помехи в телевещании из-за Солнца

В октябре 2024 года на телеэкранах россиян возможны помехи из-за солнечной интерференции, которая придет 27 сентября. Об этом предупредили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), передает РИА Новости.

Солнечная интерференция — сезонное явление, которое длится около трех недель и может вызывать помехи при приеме телепрограмм. Их длительность варьируется от нескольких секунд до 22 минут в сутки, рассказали специалисты.

«Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. Ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника. Если заглушит — на экранах у телезрителей в зоне охвата ретранслятора будут помехи», — пояснили в РТРС.

Если картинка на экране внезапно «рассыпалась» или замерла — речь идет о коротком солнечном воздействии. Исправить ситуацию поможет выключение телевизора или приставки на пару минут. Если вдруг прием не восстановился, нужно заново запустить автопоиск телеканалов в меню, посоветовали специалисты.

Ранее ученые рассказали, что в XXI веке солнечная активность усилилась. Индекс солнечной активности достиг 215, что стало максимумом в текущем столетии и оказалось выше прогнозов.