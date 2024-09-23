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21:00, 23 сентября 2024Силовые структуры

Россиянка напала на сотрудницу полиции в ее кабинете и была приговорена к трем годам

В Сочи суд приговорил женщину к 3 годам колонии за нападение на полицейскую

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Сочи суд приговорил местную жительницу к трем годам колонии общего режима за нападение на сотрудницу полиции в ее кабинете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Женщину признали виновной по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Сама же обвиняемая вину не признала.

По версии следствия, 9 октября 2023 пьяную осужденную задержали за нарушение общественного порядка около мемориального комплекса «Подвиг во имя Победы» и доставили в отделение полиции. Оставшись в кабинете с сотрудницей патрульно-постовой службы, подсудимая накинулась на нее, схватила за волосы, а затем начала сжимать руками горло до тех пор, пока ее не остановили коллега пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который применил насилие против судебного пристава.

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