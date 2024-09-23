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19:38, 23 сентября 2024Экономика

Россиянка потеряла больше миллиона рублей и переехала в отель из-за мошенников

Жительница гатчины потеряла 1,5 млн рублей и переехала в отель из-за мошенников

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Жительница города Гатчина в Ленинградской области лишилась сбережений из-за мошенников и переехала в отель из собственной квартиры. Об этом сообщает издание 47news.

Аферисты связались с 67-летней россиянкой по телефону. Несколько неизвестных позвонили ей с разных номеров и рассказали, что ее квартира выставлена на торги. Чтобы не потерять жилье, женщину убедили взять кредит по залог квартиры, однако банк не одобрил операцию. В результате собственница перевела на счет мошенников 1,5 миллиона рублей сбережений.

После этого собеседники сообщили россиянке, что за ней охотятся преступники. Ей посоветовали переехать в другой город. Женщина согласилась и переехала сначала в Санкт-Петербург, а затем — в Старую Ладогу, где поселилась в отеле. Россиянка обратилась в полицию, сейчас правоохранители проводят проверку.

Ранее мошенники оставили жительницу Белгорода без жилья и сбережений. Женщина потеряла девять миллионов рублей.

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      Александра Качан
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