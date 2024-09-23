Россию не пригласят на юбилей освобождения Освенцима

AFP: Россию не пригласят на 80-летний юбилей освобождения Освенцима

Представителей России не пригласят на церемонию, посвященную 80-летнему юбилею освобождения Красной Армией нацистского концлагеря Аушвиц-Баркенау в польском Освенциме, которая состоится 27 января 2025 года. Об этом сообщает агентство France Presse.

«Это годовщина по случаю освобождения. Мы помним жертв, но мы также чтим свободу. Трудно представить присутствие России, которая явно не понимает наши ценности», — рассказал директор музея, созданного на месте бывшего концлагеря, Петр Цивиньский.

Авторы материала добавили, что музей не допускает Россию к участию в церемонии уже третий год подряд.

26 января глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в День памяти жертв холокоста заявила, что «27 января 1945 года союзные войска освободили Аушвиц-Биркенау». Постпредство России при Европейском союзе отреагировало на данное заявление, отметив, что крупнейший нацистский концлагерь освобождала Красная армия, а не «союзные войска».