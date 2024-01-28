«Освенцим освободила именно Красная армия». Главу Еврокомиссии обвинили в попытке переписать историю

Политолог Гленн Дисен назвал слова ЕК об Освенциме историческим ревизионизмом

Преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен обвинил Евросоюз (ЕС) в переписывании истории. Он назвал заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Освенцим освободили «союзные войска», историческим ревизионизмом. Своим мнением политолог поделился в социальной сети X (бывший Twitter).

Какой-то смелый исторический ревизионизм со стороны ЕС. Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная армия Гленн Дисен преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии

Российские дипломаты призвали ЕК исправить ошибку

26 января ЕК опубликовала заявление фон дер Ляйен в связи с Днем памяти жертв холокоста, в котором выражается озабоченность в связи с ростом антисемитизма, а также упоминается атака на Израиль из сектора Газа 7 октября прошлого года. В приведенной исторической справке говорится, что «27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау».

Фото: Johanna Geron / Reuters

Постпредство России при ЕС отреагировало на данное заявление, отметив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не «союзные войска».

В российском дипломатическом представительстве призвали Еврокомиссию исправить эту ошибку. «Именно Красная армия освободила концентрационный лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, а не союзные войска», — говорится в сообщении постпредства РФ в соцсети X.

В Германии съезд партии ССВ начался с благодарности Красной армии

На фоне заявления главы ЕК первое партийное собрание «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (СВВ) в Германии началось со слов благодарности Красной армии за освобождение Освенцима. Их произнесла новый член партии, писательница и журналист Даниэла Дан. Она отметила, что свои жизни за это отдали 13 миллионов солдат.

И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними, как бы ни изменилась ситуация в мире Даниэла Дан член партии СВВ, писательница и журналист

Также в своем обращении Дан, вопреки заявлениям главы ЕК фон дер Ляйен, подчеркнула, что именно советские солдаты, а не представители союзных армий, освободили концлагерь.

Вместе с тем 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Министерство иностранных дел (МИД) ФРГ заявило, что Германия признает всю историческую ответственность за преступления немецких войск во время блокады города.

Фото: Jakub Porzycki/Agencja Wyborcza.pl via Reuters

В ведомстве заявили, что в знак примирения и памяти правительство Германии финансово поддерживает модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где «проходят лечение многие блокадники». В МИД также уточнили, что мероприятие проводится на основании «гуманитарного жеста», принятого в 2019 году. «Германия придерживается своей исторической ответственности и продолжает эти меры», — говорится в заявлении.

В Германии перепутали Красную армию с леворадикальной немецкой организацией

Годом ранее ведущая телеканала Welt Франке Лефельдт пришлось извиняться перед аудиторией за то, что она перепутала Красную армию с леворадикальной немецкой организацией «Фракция Красной армии» (RAF).

Освенцим — комплекс концентрационных лагерей, располагавшихся в 1940-1945 годах вблизи одноименного польского города. На их территории, по разным подсчетам, нацисты уничтожили от одного до четырех миллионов человек. Освенцим был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года, этот день отмечается как Международный день памяти жертв холокоста.

27 января в новостном эфире Лефельдт сказала, что Освенцим был освобожден «Фракцией Красной армии». Зрители сразу же заметили ошибку и стали обвинять женщину в необразованности. После этого ведущая написала в социальной сети, что совершила недопустимую оговорку, но такое случается.

«За моей ошибкой последовала непропорциональная волна злорадства и особенно сексизма», — пожаловалась она.