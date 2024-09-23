Сестра рассказала об одной детали на кухне отравившейся семьи в Красноярском крае

Сестра заявила об увиденной отраве на кухне многодетной семьи из Красной Сопки

Сестра выжившего главы многодетной семьи из деревни Красная Сопка рассказала в беседе с RT об одной детали на их кухне в день случившегося. Она отметила, что увидела отраву на микроволновке, когда пыталась спасти одного из детей.

Россиянка пояснила, что ей позвонил брат и объявил, что вся семья отравилась. Мужчина попросил помочь забрать племянников. Женщина вспоминает, что когда приехала в их дом, брат еле стоял на ногах, а сын терял сознание.

«Я бегала между детьми, просила их не спать. Мальчика я откачивала, искусственное дыхание делала, он очнулся, я с ним разговаривала, просила не закрывать глазки», — поделилась она.

Родственница подчеркнула, что в день трагедии на кухне на микроволновке лежала отрава — порошок от мух, на столе рядом были приправы, а соль находилась на стиральной машинке. Она допустила, что могли перепутать яд с приправой.

До этого стало известно, что дом в Красной Сопке в Красноярском крае, в котором проживала отравившаяся семья, в день случившегося обрабатывали дихлофосом.

21 сентября в больницу с признаками пищевого отравления поступили четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, их отец и мать, находящаяся на девятом месяце беременности. До того как членам семьи стало плохо, они съели пельмени и курицу, купленные в магазине.

В день госпитализации двоих детей 6 и 13 лет спасти не удалось. Чуть позже, несмотря на оказываемую помощь, не стало 11-летней девочки. 23 сентября пришло известие о том, что не удалось реанимировать ее 12-летнюю сестру. В живых остались только родители — 32-летняя женщина и 34-летний мужчина.