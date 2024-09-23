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22:56, 23 сентября 2024Силовые структуры

СК раскрыл подробности дела об отравлении семьи в Красноярском крае

СК: версия об отравлении красноярской семьи средством от мух не подтвердилась

Фото: Denis Bocharov / News.ru / Global Look Press

Эксперты не нашли в организмах отца и одной из отравившихся девочек следов средства от мух. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и республике Хакасия в ответ на вопрос РИА Новости.

«По предварительным данным экспертов КГБУЗ "Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы", в организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства от мух не обнаружено», — рассказали в ведомстве.

Подчеркивается, что следователи и эксперты проверяют все находившиеся в доме подозрительные вещества.

21 сентября в больницу с признаками пищевого отравления поступили четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, их отец и мать, находящаяся на девятом месяце беременности. До того как членам семьи стало плохо, они съели пельмени и курицу, купленные в магазине.

В день госпитализации двоих детей 6 и 13 лет спасти не удалось. Чуть позже, несмотря на оказываемую помощь, не стало 11-летней девочки. 23 сентября пришло известие о том, что не удалось реанимировать ее 12-летнюю сестру. В живых остались только родители — 32-летняя женщина и 34-летний мужчина.

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      Евгений Силаев
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