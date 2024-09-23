Собчак в платье с торчащими нитками оценили в сети фразой «нелепая тетя»

Российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак в новом наряде оценили в сети фразой «нелепая тетя». Соответствующие кадр и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость снялась у стены с мозаикой, позируя в удлиненном сером жилете и атласном коричневом макси-платье с неподшитым подолом с торчащими нитками. Ее образ дополняла деталь в виде повязанного на бедрах платка. Кроме того, ведущая надела серые туфли с длинными носами и на низком каблуке.

Подписчики высказались о кадре в комментариях. «Что за ласты на ногах?», «Нужно срочно вкрутить лампочку в гардеробной», «У Ксении какой-то передник советский», «Что-то готовили на кухне и забыли фартук снять?», «Все сними, нафталин тебе не идет», «Выглядит как приезжая провинциалка», «Нелепая тетя», «Вас бросает из крайности в крайность. То образы малолеток на себя примеряете, то пенсионерок», — заявили юзеры.

Ранее в сентябре Ксению Собчак прозвали председателем совхоза из-за наряда на видео.