Сотрудник украинского ТЦК встретил в плену мобилизованного им бойца

ТАСС: попавший в плен сотрудник ТЦК встретил там мобилизованного им бойца

Попавший в плен сотрудник украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») встретил там мобилизованного им ранее бойца. Об этом сообщает ТАСС.

На опубликованных агентством кадрах запечатлена встреча двух мужчин в плену. Первым работника ТЦК узнал украинский военный, рассказавший, что его мобилизация была принудительной и сопровождалась конфликтом. Сотрудник военкомата попросил у него прощения, заявив, что был вынужден выполнять поставленную ему задачу, будучи «подневольным человеком». Он также отметил, что местные депутаты, прокуроры и члены их семей не получали повестки и не были мобилизованы.

Ранее пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярослав Запорожец сообщал, что офицеры ВСУ не участвуют в боевых действиях, отдавая лишь приказы по рации. Военнослужащий также добавил, что никто из бойцов его подразделения не проходил боевую подготовку.