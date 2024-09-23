Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:34, 23 сентября 2024Культура

Стало известно о происходившем на вечеринках арестованного за торговлю людьми рэпера

Рэпер Рэй Джей описал вечеринки арестованного за торговлю людьми P. Diddy
Рэй Джей

Рэй Джей. Фото: Jordan Strauss / AP

Американский рэпер Рэй Джей (настоящее имя — Уильям Рэй), известный по секс-видео с участием телезвезды Ким Кардашьян, рассказал о происходящем на вечеринках, организованных музыкантом и продюсером Шоном Комбсом (P.Diddy), который был арестован по обвинению в насилии и торговле людьми. Его цитирует TMZ.

«Мы [гости] никогда не видели ничего из того, что сейчас обсуждают. Я никогда не бывал в тех комнатах, о которых говорят люди, и не имел ни малейшего представления, что они вообще существуют», — рассказал музыкант журналисту Крису Куомо.

Рэпер добавил, что в начале карьеры восхищался Комбсом и испытывал к нему уважение. Рэй Джей также признал, что ситуация P.Diddy печальна и призвал новое поколение исполнителей учиться на ошибках музыканта и «проявлять больше прозрачности в том, что ты делаешь».

Ранее сообщалось, что Шон Комбс предложил 50 миллионов долларов за освобождение под залог.

Артист обвиняется в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. По словам прокуроров, P. Diddy использовал свою бизнес-империю, в том числе звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для перевозки женщин, а также мужчин, работающих в секс-индустрии, через границы штатов для участия в сексуальных представлениях под названием «Freak Offs».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      iPhone 16 оказалось легко отремонтировать

      ЦАХАЛ рассказал о подготовке ударов по Ливану

      Сестра рассказала об одной детали на кухне отравившейся семьи в Красноярском крае

      Стало известно о происходившем на вечеринках арестованного за торговлю людьми рэпера

      В Херсонской области заявили об обстреле ВСУ жилого сектора в Каховке

      Байден захотел стать миротворцем

      Односельчане отравившейся ужином российской семьи рассказали об ужасе от их быта

      Эндокринолог назвала способы избежать переедания в холода

      Украине предрекли блэкаут из-за АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше