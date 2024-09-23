Стало известно о происходившем на вечеринках арестованного за торговлю людьми рэпера

Рэпер Рэй Джей описал вечеринки арестованного за торговлю людьми P. Diddy

Американский рэпер Рэй Джей (настоящее имя — Уильям Рэй), известный по секс-видео с участием телезвезды Ким Кардашьян, рассказал о происходящем на вечеринках, организованных музыкантом и продюсером Шоном Комбсом (P.Diddy), который был арестован по обвинению в насилии и торговле людьми. Его цитирует TMZ.

«Мы [гости] никогда не видели ничего из того, что сейчас обсуждают. Я никогда не бывал в тех комнатах, о которых говорят люди, и не имел ни малейшего представления, что они вообще существуют», — рассказал музыкант журналисту Крису Куомо.

Рэпер добавил, что в начале карьеры восхищался Комбсом и испытывал к нему уважение. Рэй Джей также признал, что ситуация P.Diddy печальна и призвал новое поколение исполнителей учиться на ошибках музыканта и «проявлять больше прозрачности в том, что ты делаешь».

Ранее сообщалось, что Шон Комбс предложил 50 миллионов долларов за освобождение под залог.

Артист обвиняется в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. По словам прокуроров, P. Diddy использовал свою бизнес-империю, в том числе звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для перевозки женщин, а также мужчин, работающих в секс-индустрии, через границы штатов для участия в сексуальных представлениях под названием «Freak Offs».