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13:48, 23 сентября 2024Экономика

Успехи России в производстве компьютеров оценили

Мишустин: производство компьютеров выросло на 16 процентов

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Инвестиции в развитие российской электронной промышленности дали свой результат. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его цитирует ТАСС.

По словам главы правительства, за первые шесть месяцев объем производства электроники и оптических изделий в РФ увеличился на 35 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Производство компьютеров, их частей и принадлежностей за семь месяцев выросло на 16 процентов. Что касается коммуникационной, радио- и телевизионной передающей аппаратуры, а также телевизионных камер, то здесь рост оценивается уже в 40 процентов. Для радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления — в 60 процентов.

Ранее появился прогноз о замедлении темпов роста российского промышленного производства в два раза — с четырех процентов в 2024 году до двух процентов в 2025 году. Особенно это касается обрабатывающих производств. В 2025 году темпы их роста снизятся до 2,9 процента, хотя в 2024 году этот показатель достигал семи процентов. Что касается производства компьютеров, электронных и оптических изделий, то в этом сегменте ожидается замедление до 2,5 процента.

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