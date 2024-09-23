В атакованном ВСУ российском городе сняли ограничения на въезд

В атакованном ВСУ Тихорецке сняли ограничения на въезд

В атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) Тихорецке сняли ограничения на въезд. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Все ограничения на въезд в Тихорецк сняты, движение открыто», — написал глава региона, уточнив, что жители поселка рядом с атакованным городом, которых ранее эвакуировали, возвращаются в свои дома.

По данным Кондратьева, спецслужбы завершили работу по проверке территории, а также ликвидировали все возгорания. В работах задействовали 59 человек и 16 единиц техники.

Кроме того, почти все школы и детские сады в городе снова будут работать в обычном режиме. Исключение составит школа №8 в станице Новорождественской — там школьников перевели на дистанционное обучение, а также детский сад поселка Каменного — он будет закрыт, детей временно распределят в другие учреждения района.

Пожар в результате падения осколков украинского дрона в Тихорецком районе произошел в субботу, 21 сентября. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, после чего началась их детонация. После произошедшего власти приняли решение ввести локальный режим чрезвычайной ситуации и эвакуировать поселок. По данным Кондратьева, никто не пострадал.