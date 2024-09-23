В Харькове прозвучали взрывы

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

В Харькове слышны звуки взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

Градоначальник уточнил, что, по предварительным данным, взрыв прогремел в пригороде. О точном месте и возможных повреждениях в настоящий момент не сообщается.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщало, что после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на подстанции в Днепропетровской области произошел пожар. В украинском ведомстве отметили, что в результате возгорания на объекте также была отключена воздушная линия электропередачи, что привело к снижению напряжения в сети.