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08:21, 23 сентября 2024Мир

В Израиле сообщили об отказе ХАМАС от предложений США о сделке по заложникам

N12: ХАМАС отвергло последние предложения США о сделке по заложникам

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС отвергло последние предложения Соединенных Штатов Америки о сделке по заложникам в секторе Газа. Об этом сообщает израильский 12-й телеканал (N12).

Принимавшие участие в подготовке сделки американские и израильские источники телеканала указали, что движение выразило готовность обсуждать лишь выдвинутый в мае 2024 года президентом США Джо Байденом план об остановке боевых действий в секторе Газа и освобождении заложников, который предполагалось реализовать в три этапа.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен открыть второй фронт в Ливане. Багдасаров подчеркнул, что Нетаньяху нужна громкая победа, которая отвлечет внимание от прежнего провала.

До этого советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что страна приближается к реализации цели по ликвидации военного и политического потенциала палестинского движения ХАМАС. По его словам, сейчас военное поражение ХАМАС приближает освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа.

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      Маргарита Пименова
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