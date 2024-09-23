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12:58, 23 сентября 2024Мир

В Кремле назвали предмет крайней озабоченности России

Песков: напряженность на Ближнем Востоке — предмет крайней озабоченности России

Фото: Gil Cohen Magen / Globallookpress.com

Напряженность и непредсказуемость ситуации на Ближнем Востоке является предметом крайней озабоченности России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Ситуация деградирует, собственно, каждый день, стремительно деградирует, напряженность растет, непредсказуемость растет. Это предмет для нашей крайней озабоченности», — отметил официальный представитель Кремля.

17-18 сентября в Ливане произошли две серии массовых взрывов различных электронных устройств — сначала пейджеров, а затем радиостанций и бытовой техники. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется ливанская «Хезболла», и вызвать их детонацию.

Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность Тель-Авива к серии взрывов пейджеров. Он заверил, что Израиль не хочет полномасштабной войны с Ливаном, добавив, что у «Хезболлы» много способных на подобное врагов.

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      Виктория Кондратьева
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