Мирошник: Украина может начать собирать дальнобойные ракеты из западных деталей

Украина может начать собирать дальнобойные ракеты из комплектующих вооружения стран Запада под видом отечественных. Такое предположение сделал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Совершенно не исключается вариант, что украинские технологии вдруг стартанут просто неимоверно, когда западные образцы, такой конструктор "сделай сам", доставляется на территорию, скручивается отверточной сборкой», — рассказал дипломат.

По его словам, таким образом украинские власти, собирая ракеты, полностью совпадающие по характеристикам с западными аналогами, смогут обойти претензии России к поставкам дальнобойного вооружения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет усиления конфликта с Западом, но при этом всем понятно, что поставленное Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное западное оружие украинцы сами использовать не смогут.