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15:21, 23 сентября 2024Россия

В Москве мужчина открыл газ в квартире и угрожал устроить взрыв

Житель Москвы открыл газ в квартире и угрожал устроить взрыв

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве мужчина открыл газ в квартире и угрожал устроить взрыв. Инцидент произошел в многоквартирном доме в Текстильщиках, пишет 360.ru в своем Telegram-канале.

По данным канала, в службы спасения позвонил ребенок мужчины, который успел убежать из дома.

Позднее канал сообщил, что спасателям удалось попасть в квартиру и перекрыть газ. Сообщается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Чего он хотел добиться своими действиями — неизвестно.

В феврале в Москве неизвестный угрожал взорвать отель, в котором остановился Такер Карлсон, и требовал у силовиков арестовать американского журналиста. При проверке здания взрывчатых веществ не было обнаружено.

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      Елена Торубарова
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