Политолог Марков: США одобрят удары вглубь России после выборов президента

Президент США Джо Байден заявит Владимиру Зеленскому, что Вашингтон одобрит удары вглубь России после выборов в ноябре 2024 года. Такую реакцию Байдена на возможную просьбу Зеленского предсказал в Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

По словам Маркова, в целом Байден скажет на эту просьбу Зеленского «да». Кроме того, политолог предположил, что в ходе переговоров американский президент даст добро на новые попытки Киева оккупировать территорию России, а также согласится на «массированные инвестиции» в экономику Украины.

При этом, Марков предположил, что пункт, который Байден однозначно отклонит в случае запроса Зеленского — «соучастие» системы противовоздушной обороны НАТО в отражении ударов России.

Ранее сообщалось, что «план победы» Зеленского состоит из пяти пунктов. По информации офиса президента Украины, реализация первых четырех пунктов запланирована на период с октября по декабрь, а пятый пункт касается поддержки страны после окончания конфликта.