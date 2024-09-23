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16:42, 23 сентября 2024Экономика

В России запретили считать классное руководство частью зарплаты учителей

Конституционный суд запретил включать плату за переработки в зарплату учителей

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress.com

Конституционный суд России запретил включать плату за переработки в зарплату учителей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Поводом для разбирательства стало обращение учителя из Архангельской области Елены Харюшевой. В 2021 году работодатель посчитал выполнение допработ и добавленную учебную нагрузку как часть ее зарплаты, чтобы максимально приблизить ее к размеру МРОТ. В результате педагогу не компенсировали затраты за работу, которая не входит в ее непосредственные должностные обязанности. В суде установили, что дополнительная работа, выполняемая с письменного согласия педагога, должна оплачиваться отдельно. Решение объяснили тем, что в таком случае труд педагога становится интенсивнее, а физиологическая и психоэмоциональная нагрузка на него вырастает.

«Классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, лабораториями и мастерскими, руководство методическими объединениями и пр., а также учебная работа сверх установленной нормы, представляют собой разновидности дополнительных работ. Такая работа оплачивается отдельно: за ее выполнение предусмотрена доплата, размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового договора», — пояснили в суде.

По данным HeadHunter, дворники, уборщики, воспитатели и няни, а также учителя получают наименьшие заработные платы в России. Так, дворники получают 32,6 тысячи рублей — в 2,3 раза ниже среднего по России, уборщики могут рассчитывать на доход в размере 37,3 тысячи рублей — в два раза ниже среднего по стране, воспитатели и няни — 40,5 тысячи рублей, а учителя и мерчандайзеры 41,9 тысячи рублей и 43,9 тысячи рублей, соответственно.

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