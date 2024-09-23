Полянский: Зеленский решением напасть на Курскую область выбрал путь эскалации

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал курс на эскалацию, когда отдал приказ о нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом агентству РИА Новости заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы судим о том, что делают другие, по их поступкам, а не по их словам. Он четко выбрал путь эскалации, когда вторгся в Курскую область России. Я думаю, это был лучший ответ всем, кто надеялся, что украинское руководство стремится к миру», — сказал дипломат.

До этого Полянский заявил, что Россия не была ознакомлена с мирным планом Владимира Зеленского по разрешению украинского конфликта и не была приглашена на его обсуждение. Он также подчеркнул, что страны Запада будут вынуждены поддержать «пиар-кампанию украинского президента, чей срок полномочий уже истек».

Ранее Владимир Зеленский раскрыл подробности «плана победы» Украины. По его словам, реализация этого плана усилит позиции Киева, а также «заставит» президента России Владимира Путина принять участие в мирных переговорах.